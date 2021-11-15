Кросби не получит дополнительную дисквалификацию за грубую игру в матче против «Вашингтона»
18:57
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби вернулся в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (1:6).
Это была его вторая игра в нынешнем сезоне. 14 ноября 34-летний канадец был выведен из ковид-протокола.
Хоккеист отметился в игре с «Кэпиталз» только грубым поступком, когда бросил игрока «Вашингтона» на борт. По информации журналистки Саманты Пелл, канадец не получит дополнительной дисквалификации за этот момент.
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