Кросби не будет влиять на переговоры «Питтсбурга» и Малкина по новому контракту

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби признался, что не будет вмешиваться в переговоры клуба и россиянина Евгения Малкина о продлении контракта.

«Это не моя работа. Лумаю, все знают, как я отношусь к одноклубникам. Мы провели довольно приличный сезон, хотя хотели бы продолжать играть в плей-офф. Считаю, что достижения игроков говорят сами за себя, особенно в случае с Летангом и Малкиным. Так что здесь решение за руководством», — цитирует Pens Inside Scoop Кросби.

Напомним, контракты Малкина и Летанга действуют до 1 июля 2022 года, после чего они станут неограниченно свободными агентами. Первый играет за «Питтсбург» с 2006 года, а второй — с 2007-го.