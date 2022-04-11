Кросби набрал 1400 очков в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:2 ОТ).

Таким образом, 34-летний канадец набрал 1400 (514+886) очков за свою карьеру в НХЛ. Он стал 22-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки, а также третьим действующим хоккеистом вместе с Джо Торнтоном (1538) и Александром Овечкиным (1403).

В текущем сезоне Кросби провел 61 матч, в которых набрал 75 (28+47) очков.