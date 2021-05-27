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Кросби: «Мы с Малкиным и Летангом хотим побеждать, и мы будем делать все возможное, чтобы биться каждый год»

08:20
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после вылета из Кубка Стэнли прокомментировал разговоры о том, что «пингвинам» нужно отказаться от их костяка с Евгением Малкиным и Крисом Летангом.

«Такое говорят уже четыре года, верно? Я не уверен, что хочу спорить с этим мнением. Я знаю, что мы втроем хотим побеждать, и мы будем делать все возможное, чтобы биться каждый год. Думаю, Малкин и Летанг тоже хотят победить. Я знаю, что мы вместе уже долгое время, и я видел их приверженность. Я никогда не сомневался в них», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» победили в серии с «Питтсбургом» со счетом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Бостоном».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей