Кросби может вернуться в состав «Питтсбурга» в матче с «Вашингтоном»
Помощник главного тренера «Питтсбурга» Тодд Рирден сообщил, что Сидни Кросби может вернуться в состав команды в матче против «Вашингтона».
«Надо посмотреть, как пойдут дела, но он сегодня тренируется, так что назовем его статус «со дня на день». Надеюсь, что и Майк Салливан (главный тренер «Питтсбурга») будет в строю в Вашингтоне, если всё пойдет согласно плану», — цитирует официальный сайт НХЛ Рирдена.
Кросби был помещен в ковид-протокол «Питтсбурга» 3 ноября после того, как сдал положительный тест на коронавирус. В ковид-протоколе также находится главный тренер команды Майк Салливан.
Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» состоится завтра, 15 ноября, начало встречи — в 3.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/crosby-mozhet-vernutsja-v-sostav-v-matche-protiv-ovechkina/c-327896268
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