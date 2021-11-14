Кросби может вернуться в состав «Питтсбурга» в матче с «Вашингтоном»

Помощник главного тренера «Питтсбурга» Тодд Рирден сообщил, что Сидни Кросби может вернуться в состав команды в матче против «Вашингтона».

«Надо посмотреть, как пойдут дела, но он сегодня тренируется, так что назовем его статус «со дня на день». Надеюсь, что и Майк Салливан (главный тренер «Питтсбурга») будет в строю в Вашингтоне, если всё пойдет согласно плану», — цитирует официальный сайт НХЛ Рирдена.

Кросби был помещен в ковид-протокол «Питтсбурга» 3 ноября после того, как сдал положительный тест на коронавирус. В ковид-протоколе также находится главный тренер команды Майк Салливан.

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» состоится завтра, 15 ноября, начало встречи — в 3.00 (мск).