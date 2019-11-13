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Кросби может потребоваться операция. Он пропустит 4-6 недель

08:47
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У нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби обнаружена паховая грыжа. Ему может потребоваться операция, сообщает журналист The Athletic Роб Росси.

На восстановление у капитана «Пингвинз» уйдет от четырех до шести недель. Пока необходимость хирургического вмешательства остается под вопросом, но игрок склоняется к операции.

В этом сезоне 32-летний канадец набрал 17 (5+12) очков в 17 матчах.

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