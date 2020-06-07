Портал The Hockey Writers назвал пять лучших центральных нападающих десятилетия. Лучшим в период с 2010 по 2019 год был назван капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. На второй позиции Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Патрис Бержерон из «Бостона» — третий.

На четвертой позиции форварда «Питтсбурга» Евгений Малкин. В издании отметили, что он выглядит лучшим игроком в лиге, когда его не беспокоят травмы.

Уроженец Магнитогорска выиграл три Кубка Стэнли. В сезоне-2011/12 он завоевал «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линсдей Эворд».