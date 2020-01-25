Кросби, Кейн, Овечкин вошли в первую пятерку минувшего десятилетия в НХЛ
Национальная хоккейная лига составила символическую сборную минувшего десятилетия. В голосовании участвовали генеральные менеджеры НХЛ, работники и журналисты лиги, а также специалисты из NBC, Sportsnet и TVA Sports.
В первую команду вошли Сидни Кросби («Питтсбург»), Патрик Кейн («Чикаго»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Данкан Кит («Чикаго»), Дрю Даути («Лос-Анджелес») и Марк-Андре Флери («Вегас»). За минувшие 10 лет эти шесть игроков выиграли 13 перстней Кубка Стэнли.
Также была составлена вторая команда минувшего десятилетия в НХЛ: нападающие Евгений Малкин («Питтсбург»), Патрис Бержерон («Бостон») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»), защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Здено Хара («Бостон»), вратарь Хенрик Лундквист («Рейнджерс»).
Six spots weren't nearly enough to celebrate all the great players of the last 10 years. Presenting the All-Decade Second Team!— NHL (@NHL) January 25, 2020
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