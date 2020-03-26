Кросби готов к тому, что сезон в НХЛ возобновиться с плей-офф

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не стал отвергать возможность того, что сезон в Национальной хоккейной лиге может возобновиться сразу матчами плей-офф. При этом регулярный чемпионат не будет доигран, сообщил в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон.

Ранее НХЛ на своем официальном сайте объявила о переносе из-за коронавируса на неопределенный срок драфт-тестов, процедуры драфта и церемонии вручения наград по итогам сезона.

Все мероприятия должны были пройти в июне. Однако из-за пандемии регулярный чемпионат НХЛ приостановлен, поэтому церемонии по итогам сезона также перенесены на неопределенный срок.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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