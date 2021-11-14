Кросби должен сыграть против «Вашингтона»
22:59
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби выведен из ковид-протокола, сообщает официальный сайт «Пингвинз». Нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».
Для Кросби, напомним, начало сезона выдалось малопродуктивным: он долго восстанавливался после операции на кисти, сыграл, наконец, игру против «Нью-Джерси» 30 октября (2:4) и тут же угодил на карантин.
Читайте также
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю