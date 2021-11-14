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Кросби должен сыграть против «Вашингтона»

22:59
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби выведен из ковид-протокола, сообщает официальный сайт «Пингвинз». Нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».

Для Кросби, напомним, начало сезона выдалось малопродуктивным: он долго восстанавливался после операции на кисти, сыграл, наконец, игру против «Нью-Джерси» 30 октября (2:4) и тут же угодил на карантин.

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Иван Шитик все материалы автора
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