Кросби должен сыграть против «Вашингтона»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби выведен из ковид-протокола, сообщает официальный сайт «Пингвинз». Нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».

Для Кросби, напомним, начало сезона выдалось малопродуктивным: он долго восстанавливался после операции на кисти, сыграл, наконец, игру против «Нью-Джерси» 30 октября (2:4) и тут же угодил на карантин.