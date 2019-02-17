23:27 | Хоккей — НХЛ

Кросби догнал Овечкина по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ

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Капитан "Питтсбурга"  Сидни Кросби догнал лидера "Вашингтона"  Александра Овечкина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В последнем матче своей команды с "Рейнджерс" 31-летнему канадцу удалось трижды ассистировать своим партнерам. На счету обоих форвардов по 1188 набранных баллов. Овечкин провел 1060 матчей в регулярках, в которых забросил 646 шайб и отдал 542 результативные передачи. Кросби же сыграл 920 встреч, в которых 436 раз поразил ворота соперника и совершил 752 ассиста. 

"Питтсбург" переиграл "Рейнджерс", у Малкина - дубль во втором матче подряд

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