Кросби близок к продлению контракта с «Питтсбургом»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает журналист The Athletic Роб Росси.

По данным источника, стороны все еще ведут переговоры, но то, что сделка будет заключена, не вызывает сомнений.

Предположительно, Кросби заключит контракт с «Питтсбургом» на три года с зарплатой около 10 миллионов долларов в год.

«Питтсбург» выбрал Кросби под 1-м номером драфта НХЛ-2005. Вместе с командой форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В сезоне-2023/24 Кросби принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 94 (42+52) очка.