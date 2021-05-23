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Кросби: «Айлендерс» не позволяют нам создавать моменты пачками, нужно реализовывать те, которые есть»

07:46

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (1:4, счет в серии 2-2).

33-летний канадец завершил встречу с показателем полезности «-1».

«У нас есть моменты. Соперник не позволяет нам создавать их пачками, поэтому нужно реализовывать те, которые есть, когда появляется шанс. К сожалению, у нас это не получается», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.

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