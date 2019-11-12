Крис Тирни: «Наместников делает других игроков лучше»

Нападающий «Оттавы» Крис Тирни поделился мнением о российском форварде Владсилаве Наместникове. Хоккеисты вместе играли в OHL.

— Мы с ним подружились, и я поддерживал с ним связь до самой сделки, — приводит слова российская версия официального сайта НХЛ со ссылкой на The Sudbury Star. — Определенно мне приятно видеть здесь знакомое лицо. Он хороший и опытный игрок с хорошим катанием и умением бороться за шайбу. Я рад, что теперь он здесь. У него есть скорость, хорошие руки, он умный игрок с умением работать на обоих концах площадки. С ним легко играть, и он делает других игроков лучше.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей