Двукратный олимпийский чемпион Крис Пронгер высказал свое отношение к российскому голкиперу Илье Брызгалова, с которым играл в «Филадельфии» и «Анахайме».

— Вратари — странные люди, а Брызгалов на другом уровне даже среди них, — приводит слова Пронгера Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — Думаю, если бы я не получил травму в «Филадельфии», так плохо эта история не завершилась бы. Я травмировался через 13 матчей после начала сезона, и Брызгалов мог делать все, что хотел. Я же играл с ним в «Анахайме» и знал, как удержать его. А он начал предъявлять претензии к защитникам.

Я тогда восстанавливался от сотрясения мозга, сидел в темной комнате и материл его: «Ах ты, говнюк! Что же ты ругаешь всех, кроме себя!» Ненавижу, когда вратари так себя ведут. Ты же теряешь доверие в команде, это все рушит. А потом он нес эту чушь о космосе и прочем. Я сидел и думал: «На фига он привлекает к себе внимание всякими нехоккейными историями, когда ему нужно залечь на дно и молча делать работу». Я не считаю, что у него с головой не в порядке, но в Филадельфии вратарям нельзя было так себя вести.