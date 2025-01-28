Генменеджер «Вашингтона»: «Томпсон является одним из лучших вратарей в НХЛ»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Логаном Томпсоном.

«Мы рады подписать с Логаном многолетний контракт. Он продемонстрировал, что является одним из лучших вратарей в НХЛ в этом сезоне и с тех пор, как он играет в лиге. С его габаритами и исключительной атлетичностью мы уверены, что это подписание укрепит одну из самых важных позиций в нашей команде, особенно сейчас, когда у Логана начинаются лучшие годы карьеры», — цитирует пресс-служба лиги Патрика.

27-летний Томпсон заключил с «Кэпиталз» шестилетний контракт на 35,1 миллиона долларов. В этом сезоне голкипер сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата, отражая 92,5 процента бросков по своим воротам.