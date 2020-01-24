Крис Крайдер: «Трудно понимать Бучневича, потому что он бубнит и говорит слишком быстро»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер поделился мнением о партнере по команде Артемии Панарине. Он заменит травмированного россиянина на Матче звезд НХЛ.

— До вторника возможность попасть на Матч звезд мне даже в голову не приходила, — приводит слова Крайдера российская версия официального сайта лиги. — Думаю, нет нужды говорить, что Артемий проводит совершенно феноменальный сезон, и в идеальном мире он бы не был травмирован и приехал сюда сам.

Не думаю, что мы понимали, до какой степени он хорош, пока не получили возможность наблюдать за ним каждый вечер. Набор его навыков даже описать трудно. Он делает всех, с кем выходит на лед, не просто лучше, а намного лучше. Но при том, насколько он великолепный игрок, он еще и парень отличный. Хороший человек, замечательный партнер, всегда улыбается, трудится изо всех сил. Думаю, ни для кого не секрет, что с ним мы намного сильнее, чем без него.

Я довольно часто пытаюсь болтать с ними по-русски. Только, мне кажется, что говорю я лучше, чем понимаю. Видимо, мой слух не так уж хорош. Особенно трудно понимать Буча (Павла Бучневича — прим. «СЭ»), потому что он бубнит и говорит слишком быстро. Но нужно это в первую очередь мне. Не думаю, что им требуется моя помощь с английским. Они все и так довольно хорошо общаются.