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13 апреля, 21:17

Президент «Рейнджерс» Друри — о завершении карьеры Куика: «Один из лучших вратарей в истории хоккея»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал решение вратаря Джонатана Куика завершить карьеру по окончании сезона.

40-летний голкипер объявил об этом 13 апреля. Свой последний матч он проведет в ночь на 14 апреля по московскому времени, когда «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Флоридой».

«За карьеру, которая длилась почти два десятилетия в Национальной хоккейной лиге, Джонатан Куик стал не только самым побеждающим вратарем среди американцев в истории, но и одним из лучших голкиперов в истории хоккея. Он завоевал глубочайшее уважение партнеров по команде, тренеров и сотрудников благодаря своей трудовой этике и преданности делу.

Джонатан — особенный человек и игрок, и вся организация «Рейнджерс» желает ему, а также его супруге Джеки и троим детям: Мэдисон, Картеру и Кэшу — всего наилучшего после завершения карьеры», — сказал Друри.

Куик трижды становился обладателем Кубка Стэнли: дважды в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один раз — с «Вегас Голден Найтс». В 2012 году он был удостоен «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. Также американец дважды выигрывал «Уильям Дженнингс Трофи».

С 2023 года Куик выступает за «Рейнджерс». В составе сборной США он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

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Джонатан Куик
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Крис Друри
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