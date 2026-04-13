Президент «Рейнджерс» Друри — о завершении карьеры Куика: «Один из лучших вратарей в истории хоккея»
Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал решение вратаря Джонатана Куика завершить карьеру по окончании сезона.
40-летний голкипер объявил об этом 13 апреля. Свой последний матч он проведет в ночь на 14 апреля по московскому времени, когда «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Флоридой».
«За карьеру, которая длилась почти два десятилетия в Национальной хоккейной лиге, Джонатан Куик стал не только самым побеждающим вратарем среди американцев в истории, но и одним из лучших голкиперов в истории хоккея. Он завоевал глубочайшее уважение партнеров по команде, тренеров и сотрудников благодаря своей трудовой этике и преданности делу.
Джонатан — особенный человек и игрок, и вся организация «Рейнджерс» желает ему, а также его супруге Джеки и троим детям: Мэдисон, Картеру и Кэшу — всего наилучшего после завершения карьеры», — сказал Друри.
Куик трижды становился обладателем Кубка Стэнли: дважды в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один раз — с «Вегас Голден Найтс». В 2012 году он был удостоен «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. Также американец дважды выигрывал «Уильям Дженнингс Трофи».
С 2023 года Куик выступает за «Рейнджерс». В составе сборной США он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
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|Коламбус
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|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|Монреаль
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|5
|Оттава
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|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|Даллас
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|Колорадо
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|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|Каролина – Флорида
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|Торонто – Монреаль
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|Бостон – Рейнджерс
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|Эдмонтон – Ванкувер
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