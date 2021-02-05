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Крис Друри назначен младшим генеральным менеджером «Рейнджерс»

19:04
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Крис Друри получил повышение и назначен младшим генеральным менеджером «Рейнджерс», сообщает сайт клуба. Ранее он занимал должность помощника генменеджера.

Друри работает в системе «Рейнджерс» с 2015 года. С марта 2019-го он был помощником генерального менеджера, а также отвечает за работу фарм-клуба.

В начале февраля появлялась информация, что «Питтсбург» может пригласить его на должность генерального менеджера команды.

В качестве игрока Крис Друри выступал за «Колорадо», «Калгари», «Баффало» и «Рейнджерс». В составе «Эвеланш» он выиграл Кубок Стэнли в 2001 году, а в 1999-м получил «Колдер Трофи». Всего он провел в лиге 892 матча и набрал 615 (255+360) очков.

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