Крис Друри назначен младшим генеральным менеджером «Рейнджерс»
19:04
Крис Друри получил повышение и назначен младшим генеральным менеджером «Рейнджерс», сообщает сайт клуба. Ранее он занимал должность помощника генменеджера.
Друри работает в системе «Рейнджерс» с 2015 года. С марта 2019-го он был помощником генерального менеджера, а также отвечает за работу фарм-клуба.
В начале февраля появлялась информация, что «Питтсбург» может пригласить его на должность генерального менеджера команды.
В качестве игрока Крис Друри выступал за «Колорадо», «Калгари», «Баффало» и «Рейнджерс». В составе «Эвеланш» он выиграл Кубок Стэнли в 2001 году, а в 1999-м получил «Колдер Трофи». Всего он провел в лиге 892 матча и набрал 615 (255+360) очков.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю