Крикунов: «Желаю всем россиянам, которые выступают за океаном, удачи в новом сезоне НХЛ»
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов пожелал удачи всем российским игрокам в новом сезоне НХЛ.
«Я желаю всем нашим ребятам, которые выступают за океаном, удачи в новом сезоне НХЛ. Надеюсь, что скоро они еще за сборную смогут сыграть, не будем же мы вечно дисквалифицированы и находиться под санкциями. То, что многие наши хоккеисты хорошо начали сезон в НХЛ — это нормально, ребята начинают втягиваться, привыкают. Они ничем не отличаются от других звезд хоккея — две руки и две ноги. Наши хоккеисты еще и пограмотнее иностранцев», — приводит Metaratings.ru слова Крикунова.
Также он оценил дубль российского форварда Никиты Кучерова в первом матче сезона за «Тампу».
«Да, Кучеров в первой же игре забил дубль. Никита снова подтвердил, что он большой мастер. Но в двух голах ничего такого нет, бывает. У меня был игрок, который в первом же своем матче с красной линии забил, так у него один этот гол и остался в активе, мы его потом отчислили. Поэтому по первой игре ничего судить не надо», — добавил специалист.
Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. Действующим чемпионом является «Вегас», который в финальной серии Кубка Стэнли одержал победу над «Флоридой» (4-1).
В матче «Тампы» против «Нэшвилла» (5:3) на старте сезона НХЛ российский нападающий Никита Кучеров на 11-й минуте открыл счет, а в концовке оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Еще один россиянин Михаил Сергачев отметился голевой передачей в этой встрече.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|3
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|8
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Чикаго
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 3
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 4
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|И
|О
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|1
|1
|И
|КН
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Петр Мразек
Чикаго
|1
|2.00
|
|
Йонас Йоханссон
Тампа-Бэй
|1
|3.00