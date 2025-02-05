Крикунов считает, что погоня Овечкина за рекордом Гретцки вдохновляет «Вашингтон»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о влиянии погони капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки на результаты команды.

«Погоня Овечкина за рекордом Гретцки вдохновляет «Вашингтон» на командные успехи? Наверное, да, потому что ребята нацелены на то, чтобы он забивал, помогают ему, стараются, чтобы он побыстрее дошел до этого [рекорда], чтобы они поприсутствовали при таком выдающемся результате. У них и так команда, видимо, хорошо подготовлена, идут на первом месте. У него хорошие шансы догнать [Гретцки] уже в этом году, если так пойдет. Вся страна ждет», — цитирует Крикунова Vprognoze.ru.

5 февраля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:3) и приблизился к снайперскому рекорду Гретцки. На счету 39-летнего россиянина 878 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить 17 шайб, чтобы превзойти достижение канадца.