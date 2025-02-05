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Сегодня, 18:12

Крикунов считает, что погоня Овечкина за рекордом Гретцки вдохновляет «Вашингтон»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о влиянии погони капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки на результаты команды.

«Погоня Овечкина за рекордом Гретцки вдохновляет «Вашингтон» на командные успехи? Наверное, да, потому что ребята нацелены на то, чтобы он забивал, помогают ему, стараются, чтобы он побыстрее дошел до этого [рекорда], чтобы они поприсутствовали при таком выдающемся результате. У них и так команда, видимо, хорошо подготовлена, идут на первом месте. У него хорошие шансы догнать [Гретцки] уже в этом году, если так пойдет. Вся страна ждет», — цитирует Крикунова Vprognoze.ru.

5 февраля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:3) и приблизился к снайперскому рекорду Гретцки. На счету 39-летнего россиянина 878 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить 17 шайб, чтобы превзойти достижение канадца.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Крикунов
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 53 35 18 77
2 Каролина 54 32 22 68
3 Нью-Джерси 55 30 25 66
4 Коламбус 54 26 28 59
5 Айлендерс 53 25 28 57
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 55 22 33 53
8 Филадельфия 55 23 32 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 32 23 67
2 Торонто 53 32 21 66
3 Оттава 54 29 25 62
4 Детройт 54 28 26 61
5 Тампа-Бэй 52 28 24 60
6 Бостон 55 27 28 60
7 Монреаль 53 25 28 55
8 Баффало 53 22 31 49
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 55 38 17 79
2 Даллас 53 34 19 69
3 Миннесота 54 31 23 66
4 Колорадо 55 31 24 64
5 Юта 53 22 31 53
6 Сент-Луис 54 24 30 53
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 53 33 20 70
2 Вегас 54 31 23 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 53 26 27 59
5 Ванкувер 53 24 29 59
6 Анахайм 53 23 30 52
7 Сиэтл 55 23 32 50
8 Сан-Хосе 55 15 40 36
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Вашингтон – Флорида
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Тампа-Бэй – Оттава
 4 : 3
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Баффало – Коламбус
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Бостон – Миннесота
 3 : 0
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Питтсбург – Нью-Джерси
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Айлендерс – Вегас
 2 : 1
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Виннипег – Каролина
 3 : 0
5.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
5.02 05:00
Юта – Филадельфия
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5.02 06:00
Сиэтл – Детройт
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Сан-Хосе – Монреаль
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