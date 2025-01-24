Крикунов считает, что голы в пустые ворота не обесценят возможный рекорд Овечкина в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что голы, забитые в пустые ворота, никак не обесценят возможный рекорд российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Молодец, что забил. Абсолютно неважно, в пустые ворота он забивает или нет, гол есть гол, в пустые ворота надо еще попасть. Уэйн Гретцки тоже много забивал в пустые ворота, так что это никак не обесценит рекорд. Я думаю, что в этом сезоне Александр не побьет рекорд, его подкосила травма.

Да, осталось 34 игры, но это не так много. Уверен, что в этом сезоне он максимально приблизится к рекорду, а в следующем — побьет. Мне сложно сказать, что именно поменялось в его игре, но мне кажется, что он скорректировал подготовку к сезону, и это помогло ему набрать много очков уже со старта», — сказал Крикунов ТАСС.

Овечкин занимает второе место по количеству заброшенных шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, уступая только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.