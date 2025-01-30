Крикунов считает, что форвард минского «Динамо» Мороз способен заиграть в НХЛ

Бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Владимир Крикунов высказался об интересе североамериканской «Юты» к нападающему белорусского клуба Вадиму Морозу.

«Мороз может попасть в НХЛ — он хорошо выступает в этом году. Думаю, у него есть возможность закрепиться там. Вадим — качественный хоккеист, игра идет... Желаю ему удачи. В первой-второй пятерке — не знаю, сможет ли сыграть. Но в третьей-четвертой — вполне.

Видите ли, в НХЛ другая система. У них последние звенья мало играют, их задача — дать передохнуть основным пятеркам. В четвертом звене может играть кто угодно», — сказал Крикунов Legalbet.by.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб НХЛ пригласил 21-летнего Мороза в свой тренировочный лагерь будущим летом.