Крикунов: «Бобровский — не лучший вратарь России. А куда деть Василевского?»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отказался называть голкипера «Флориды» Сергея Бобровского лучшим российским вратарем.

«Бобровский — лучший вратарь России? Ну нет. А куда деть Василевского? Сергей действительно сейчас творит историю, но чтобы стать лучшим, ему нужно выиграть в этом году и следующем. Вот тогда и можно будет говорить о том, что он лучший. Пока таким его назвать нельзя. Наши вратари всегда показывают очень хорошие результаты в НХЛ. Все из-за российской школы, которая воспитывает невероятных талантов таких, как Бобровский и Василевский. Бобровский за столько лет заслужил кубок и должен его забирать в этом году», — цитирует Крикунова Sport24.

Бобровский с 2019 года выступает за «Флориду». Ранее его команда обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0) и вышла в финал Кубка Стэнли.