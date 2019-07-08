Крэйг Мактавиш: "Высокий контракт налагает на Панарина большую ответственность"

Главный тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш поделился мнением по поводу перехода Артемия Панарина в "Рейнджерс". Форвард заключил семилетний контракт со средней зарплатой 11,6 миллиона долларов.

— Сейчас Панарин находится в самом соку в плане возраста, — цитируют «Известия» Мактавиша. — Он уже накопил достаточный опыт на высшем уровне, при этом еще имеет силы, чтобы минимум пять лет быть среди лучших. Очевидно, что он был главной звездой среди свободных агентов этим летом, что делало спрос на него высоким. Поэтому неудивительно, что клубы готовы давать ему высокий контракт. Это налагает на Артемия большую ответственность, но и заставляет менеджеров и тренеров делать на него серьезную ставку. Поэтому у Панарина есть хороший шанс в ближайшие годы показать себя с самой лучшей стороны.