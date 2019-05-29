Крейг Мактавиш: "Дисциплина и самоотдача, а также мастерство лидеров дают "Сент-Луису" хорошие шансы на успех"

Главный тренер ярославского "Локомотива", четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Крейг Мактавиш считает, что у "Сент-Луиса" хорошие шансы на успез в финальной серии против "Бостона". Второй матч состоится 30 мая.

– У "Блюз" в этом сезоне совершенно потрясающий характер, дающий им возможность побеждать тогда, когда никто в них уже не верит, – цитируют "Известия" Мактавиша. – В предыдущих стадиях "Сент-Луис" проигрывал "Далласу" и "Сан-Хосе" по ходу серий, но отыгрывался и в итоге побеждал. Дисциплина и самоотдача, а также мастерство лидеров – Тарасенко, Брейдена Шенна, Алекса Пьетранжело, вратаря Джорджа Биннингтона, дают команде хорошие шансы на успех в серии.