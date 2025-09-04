Владелец «Миннесоты» Лейпольд — о контракте Капризова: «Это будет самая крупная сделка в истории НХЛ»

Владелец «Миннесоты» Крейг Лейпольд рассчитывает подписать новый контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Мне кажется, мы уже не так уж далеки от цели. Мне хочется верить, что, когда Кирилл приедет и снова почувствует волнение и любовь к городу, будем двигаться в правильном направлении. Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучше хоккеиста или лучше человека, чем Кирилл. Думаю, у нас с ним получится интересный разговор. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого диалога. Думаю, после этого мы быстро найдем согласие», — приводит The Athletic слова Лейпольда.

28-летнему Капризову осталось меньше года до статуса неограниченно свободного агента. Он должен прибыть в Миннесоту из России на следующей неделе.

По информации СМИ, Капризов и «Миннесота» могут подписать восьмилетний контракт со средней годовой зарплатой 15-16 миллионов долларов.