Крэйг Беруби: "Барбашев - самым жесткий игрок атаки "Сент-Луиса"

Главный тренер "Сент-Луиса" Крэйг Беруби считает россиянина Ивана Барбашева самым жестким игроком атаки. Российский нападающий из-за дисквалификации пропустил шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона" (3-3).

– Ребята в этом звене отлично понимают друг друга. С возвращением Барбашева эта тройка будет более эффективной, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беруби. – Он является, пожалуй, нашим самым жестким игроком атаки. Вообще, думаю, "Блюз" стоит сыграть более жестко, чем в прошлом матче. Это поможет меньшинству. И он, и их звено могут играть против любого противника

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