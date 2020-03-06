Крэйг Берубе: «Тарасенко может играть, но его плечо должно восстановиться на 100 процентов»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берубе рассказал о состоянии нападающего команы Владимира Тарасенко. Российский форвард получил травму плеча в октябре прошлого года и пропустил последние 58 матчей.

— Сейчас он уже катается на льду, он уже может играть, но его плечо должно восстановиться на 100 процентов, — цитирует официальный сайт НХЛ Берубе. — Он должен сделать тесты на этой недели, так что мы узнаем немного больше, но он выглядит хорошо. Не могу дать график восстановления, но он существенно прогрессировал.

У него были контакты на последних тренировках. Все, что мы можем сейчас сделать, пока он не сделал тесты.