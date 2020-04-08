Крэйг Баттон: «В подписании Зуба для «Оттавы» нет отрицательных сторон»

Директор скаутской службы TSN Крэйг Баттон поделился мнением о защитнике Артеме Зубе. Ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт с «Оттавой».

— В подписании игрока нет никаких отрицательных сторон или негатива, — отметил Баттон. — Он старше, более готов к НХЛ. Ничем не рискуешь. Он эффективно перемещает шайбу и хорошо защищается. Не является физически сильным, но и не слаб, хорошо борется. Игрок, который, как вы думаете, может помочь и не будет стоить много, если вообще будет чего-то стоить.