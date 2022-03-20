Крейчи не вернется в «Бостон» в этом сезоне

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суинни исключил вариант с возвращением в команду в этом сезоне нападающего Давида Крейчи, сообщает журналист Флуто Шинзава.

Летом у чеха истек контракт с «Мишками» и он вернулся на родину. В этом сезоне в составе «Оломоуца» 35-летний форвард набрал 46 (20+26) очков в 51 матче. Также в составе сборной Чехии он выступал на Олимпиаде в Пекине и набрал 4 (1+3) очка в 4 встречах.

Крейчи был выбран «Бостоном» во втором раунде (под общим 63-м номером) драфта-2003. Он занимает восьмое место в истории «Брюинз» по результативности с 730 (215+515) очками в 962 матчах регулярных сезонов. Он также занимает седьмое место в истории клуба по числу проведенных и передач.