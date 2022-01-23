Крайдер высказался о противостоянии с Овечкиным в гонке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер высказался о своем противостоянии с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в гонке снайперов в нынешнем сезоне.

«Главное — мы хотим опередить «Вашингтон» в таблице. Голы для нас — это просто поиск возможности победить в матче», — приводит журналист Винс Меркольяно слова Крайдера.

Kreider is a master at deflecting credit from himself onto the team. Asked how it feels to go head-to-head with Ovechkin for the NHL goals lead, he said:



«We'd like to pull ahead of them in the standings... For us, it's just about finding ways to win hockey games.»#NYR — Vince Z. Mercogliano (@vzmercogliano) January 23, 2022

В ночь с 22 на 23 января Крайдер сделал хет-трик в матче с «Аризоной» (7:3), он делит с Овечкиным первое место в списке лучших снайперов НХЛ нынешнего сезона. На счету обоих форвардов по 29 голов.