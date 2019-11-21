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Крайдер считает, что в мастерстве Панарина есть что-то мистическое

08:54
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Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер высоко оценил мастерство своего партнера по команде Артемия Панарина. Он отметил, что его способности похожи на потусторонние.

— О, это круто. Это что-то особенное, — цитирует Крайдера в своем Twitter журналист Колин Стефенсон. — У него потусторонние способности. Когда он что-то такое делает, ребята смотрят друг на друга на скамейке, говоря: «он реально это сделал?»

Панарин оформил дубль в матче с «Вашингтоном» (4:1). На данный момент россиянин имеет в активе 25 (11+14) очков в 19 матчах. По этому показателю он догнал Александра Овечкина.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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