Крайдер считает, что в мастерстве Панарина есть что-то мистическое

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер высоко оценил мастерство своего партнера по команде Артемия Панарина. Он отметил, что его способности похожи на потусторонние.

— О, это круто. Это что-то особенное, — цитирует Крайдера в своем Twitter журналист Колин Стефенсон. — У него потусторонние способности. Когда он что-то такое делает, ребята смотрят друг на друга на скамейке, говоря: «он реально это сделал?»

Панарин оформил дубль в матче с «Вашингтоном» (4:1). На данный момент россиянин имеет в активе 25 (11+14) очков в 19 матчах. По этому показателю он догнал Александра Овечкина.

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