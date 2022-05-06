Крайдер повторил рекорд Мессье по победным голам за «Рейнджерс» в Кубке Стэнли

Американский нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, забросивший шайбу во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (5:2), повторил рекорд клуба по победным голам в Кубке Стэнли.

Для 31-летнего американца это седьмая подобная шайба. Столько же победных голов было только у Марка Мессье.

Счет в серии стал ничейным 1-1. Следующий матч пройдет уже в «Питтсбурге» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» 8 мая (начало — 2:00 мск).