Крайдер об игре Панарина: «Никто не знает, что, черт возьми, он сделает»
Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).
«Я думаю, что это просто свидетельство нашей игры в большинстве. Я имею в виду то, что парни, с которыми я играю, просто потрясающие. Нужно уважать Строума в центре, иначе он забьет шайбу под перекладину. Никто не знает, что, черт возьми, сделает Панарин. Он просто дезориентирует другую команду, открывая линии. Если вы собираетесь оставить Зибанаежада, то Мика собирается сжечь вас», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.
Отметим, Крайдер набрал 2 (1+1) очка, Панарин сделал две результативные передачи.
После этого матча «Рейнджерс» с 96 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 54 очками — на предпоследней строчке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Тампа-Бэй
|69
|43
|26
|93
|4
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|5
|Детройт
|70
|27
|43
|63
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
|6.04
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|3 : 6
|6.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 3
|6.04
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|4 : 6
|6.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 4
|6.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|7 : 6 ОТ
|6.04
|02:30
|
Детройт – Бостон
|5 : 3
|6.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|6.04
|03:30
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 2
|6.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16