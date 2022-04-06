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Сегодня, 07:42

Крайдер об игре Панарина: «Никто не знает, что, черт возьми, он сделает»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

«Я думаю, что это просто свидетельство нашей игры в большинстве. Я имею в виду то, что парни, с которыми я играю, просто потрясающие. Нужно уважать Строума в центре, иначе он забьет шайбу под перекладину. Никто не знает, что, черт возьми, сделает Панарин. Он просто дезориентирует другую команду, открывая линии. Если вы собираетесь оставить Зибанаежада, то Мика собирается сжечь вас», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Отметим, Крайдер набрал 2 (1+1) очка, Панарин сделал две результативные передачи.

После этого матча «Рейнджерс» с 96 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 54 очками — на предпоследней строчке.

Артемий Панарин
Крис Крайдер
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Тампа-Бэй 69 43 26 93
4 Бостон 70 44 26 93
5 Детройт 70 27 43 63
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 69 22 47 50
Результаты / календарь
27.03
28.03
29.03
30.03
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6.04
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9.04
10.04
11.04
6.04 02:00
Баффало – Каролина
 4 : 2
6.04 02:00
Монреаль – Оттава
 3 : 6
6.04 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 3
6.04 02:00
Питтсбург – Колорадо
 4 : 6
6.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 2 : 4
6.04 02:00
Флорида – Торонто
 7 : 6 ОТ
6.04 02:30
Детройт – Бостон
 5 : 3
6.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 2
6.04 03:30
Даллас – Айлендерс
3 : 2
6.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 55 2.16
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