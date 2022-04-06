Крайдер об игре Панарина: «Никто не знает, что, черт возьми, он сделает»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

«Я думаю, что это просто свидетельство нашей игры в большинстве. Я имею в виду то, что парни, с которыми я играю, просто потрясающие. Нужно уважать Строума в центре, иначе он забьет шайбу под перекладину. Никто не знает, что, черт возьми, сделает Панарин. Он просто дезориентирует другую команду, открывая линии. Если вы собираетесь оставить Зибанаежада, то Мика собирается сжечь вас», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Отметим, Крайдер набрал 2 (1+1) очка, Панарин сделал две результативные передачи.

После этого матча «Рейнджерс» с 96 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 54 очками — на предпоследней строчке.