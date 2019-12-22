Кравцов забил первый гол в АХЛ. Шестеркин третий раз в сезоне сыграл на ноль

«Хартфорд», который является фарм-клубом «Рейнджерс», в матче регулярного чемпионата АХЛ победил «Провиденс» — 3:0. Первой звездой встречи стал российский вратарь хозяев Игорь Шестеркин. Он сделал результативную передачу, отразил 31 бросок и третий раз в сезоне сыграл на ноль.

Vitali Kravtsov scores his first AHL goal. Great redirection. pic.twitter.com/4bdLWa5Wpq — Adam Herman (@AdamZHerman) December 22, 2019

Первую шайбу в заокеанской карьере забросил Виталий Кравцов. Он был признан третьей звездой встречи.