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Кравцов забил первый гол в АХЛ. Шестеркин третий раз в сезоне сыграл на ноль

06:40
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«Хартфорд», который является фарм-клубом «Рейнджерс», в матче регулярного чемпионата АХЛ победил «Провиденс» — 3:0. Первой звездой встречи стал российский вратарь хозяев Игорь Шестеркин. Он сделал результативную передачу, отразил 31 бросок и третий раз в сезоне сыграл на ноль.

Первую шайбу в заокеанской карьере забросил Виталий Кравцов. Он был признан третьей звездой встречи.

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