Кравцов восстановился после травмы и готов сыграть с «Далласом»

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов восстановился после травмы и может сыграть в матче с «Далласом».

Кравцов не принимал участие в игре команды против «Айлендерс» (0:3) из-за травма верхней части тела.

Матч «Даллас» — «Рейнджерс» пройдет 29 октября. Начало — в 22.00 мск.

В этом сезоне НХЛ 22-летний россиянин сыграл за команду три матча и не набирал очков.