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Сегодня, 20:46

Кравцов восстановился после травмы и готов сыграть с «Далласом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов восстановился после травмы и может сыграть в матче с «Далласом».

Кравцов не принимал участие в игре команды против «Айлендерс» (0:3) из-за травма верхней части тела.

Матч «Даллас» — «Рейнджерс» пройдет 29 октября. Начало — в 22.00 мск.

В этом сезоне НХЛ 22-летний россиянин сыграл за команду три матча и не набирал очков.

Источник: https://twitter.com/vzmercogliano/status/1586019128069931010?s=20&t=rrNefEIe6ggvLHflCBrEoA
Виталий Кравцов
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
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5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
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8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
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6 Сан-Хосе 10 3 7 6
7 Ванкувер 8 1 7 4
8 Анахайм 7 1 6 3
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1.11
2.11
28.10 02:00
Баффало – Монреаль
 2 : 3
28.10 02:00
Бостон – Детройт
 5 : 1
28.10 02:00
Оттава – Миннесота
 2 : 4
28.10 02:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
28.10 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
 5 : 6
28.10 05:00
Сиэтл – Ванкувер
 4 : 5
28.10 05:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 4 : 6
28.10 05:30
Сан-Хосе – Торонто
 4 : 3 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

 8 8
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 1.17
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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