Кравцов пропустит матч «Рейнджерс» против «Вегаса» по решению главного тренера

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса», сообщает журналист Винс Меркольяно.

Главный тренер команды из Нью-Йорка Жерар Галлан решил оставить 22-летнего россиянина в запасе.

Кравцов в нынешнем сезоне сыграл в 10 матчах, в которых набрал 2 очка (1+1).

Ранее он уже пропускал несколько матчей из-за различных повреждений и недомоганий.