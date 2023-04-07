Кравцов признан третьей звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Ванкувера» Виталий Кравцов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0).

23-летний россиянин забросил шайбу, которая стала для него первой за «Кэнакс». Первой звездой признан вратарь Тэтчер Демко, отразивший 33 броска. Вторая звезда — защитник Акито Хироси, оформивший две результативные передачи.

В текущем сезоне Кравцов провел 42 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков.