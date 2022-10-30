Кравцов получил травму в матче с «Далласом»

Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (6:3).

Как сообщает сайт НХЛ, 22-летний россиянин получил травму верхней части тела во втором периоде после столкновения с защитником «Старз» Яни Хаканпаа. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан в ближайшее время сообщит о состоянии игрока.

В текущем сезоне Кравцов провел 4 матча и не набрал очков. Перед игрой с «Далласом» форвард восстановился от предыдущей травмы.