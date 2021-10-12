Кравцов отказался прибыть в расположение фарм-клуба «Рейнджерс». Его ждет дисквалификация
12 октября, 19:00
Нападающий Виталий Кравцов отказался прибыть в расположение фарм-клуба «Рейнджерс», сообщает журналист Ларри Брукс. Он будет дисквалифицирован.
Ранее хоккеист не попал в основной состав «Рейнджерс», который вскоре начнет регулярный чемпионат НХЛ. Он должен был начать сезон в АХЛ в «Хартфорде».
Однако россиянин остался недоволен таким вариантом и теперь ищет другой клуб.
21-летний Кравцов во время тренировочного лагеря сыграл в трех выставочных матчах и забил один гол.
«Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.
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