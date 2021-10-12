Кравцов остался недоволен тем, что не попал в основной состав «Рейнджерс» на старт сезона

Стали известны причины, почему российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов хочет сменить клуб. Он остался крайне недоволен тем, что не попал в основной состав клуба на старт сезона НХЛ, пишет инсайдер Франк Серавалли.

Также стало известно, что Кравцов сменил агента. Теперь его интересы представляет Дэн Мильштейн.

21-летний Кравцов во время тренировочного лагеря сыграл в трех выставочных матчах и забил один гол.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.