Кравцов оплатил и развез продукты и лекарства нуждающимся во Владивостоке

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов, выступающий в АХЛ за «Хартфорд», купил продукты и лекарства для нуждающихся во Владивостоке.

— Несколько дней назад я покупал продукты в супермаркете и увидел, что у пожилой женщины не хватает денег, чтобы расплатиться на кассе за хлеб и колбасу, — приводит слова Кравцова официальный сайт ВГУЭС, где учится хоккеист. — Я заплатил за нее и спросил, могу ли еще чем-нибудь помочь. Женщина сказала, что нет возможности купить необходимые лекарства. Я оплатил покупки в аптеке и задумался, что это явно не единичный случай и нужна более массовая помощь.

Я обратился в волонтерскую организацию, передал деньги на покупку продуктов, закупил продукты самостоятельно, последние два дня развозил продукты по семьям, так как у волонтерской организации не хватало своих машин.

По данным Роспотребнадзора, в России — 15 770 случаев заражения, 130 человек умерли, выздоровело — 1 291. В Приморском крае 24 зараженных, два человека погибли, двое выздоровили.