Кравцов может вернуться в состав «Рейнджерс» в матче с «Айлендерс»

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов, пропустивший последние матчи команды из-за травмы, возобновил тренировки в общей группе. Он может принять участие в следующей игре против «Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба.

Игрок получил травму 29 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (6:3).

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 4 матча и не набрал очков. Перед игрой с «Далласом» форвард восстановился от предыдущей травмы.