Кравцов может стать частью сделки по обмену между «Рейнджерс» и «Аризоной»

«Рейнджерс» претендуют на защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана. Клуб из Нью-Йорка может отдать права на российского форварда Виталия Кравцова в качестве части сделки, сообщает журналист Джефф Марек.

В нынешнем сезоне 23-летний Чикран набрал 8 (2+6) очков в 29 играх регулярного чемпионата НХЛ при худшей в лиге полезности «-31». Срок соглашения 23-летнего игрока с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

22-летний Кравцов сейчас выступает в КХЛ за «Трактор». В нынешнем сезоне КХЛ он набрал 13 (6+7) очков в 19 встречах.