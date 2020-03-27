Кравчук рассказал, как переживает карантин в Канаде

Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный призер Олимпиады, финалист Кубка Стэнли-1992 Игорь Кравчук в интервью «Известиям» рассказал, как обстоят дела с карантином из-за коронавируса в Монреале, где он сейчас проживает.

— Какова сейчас обстановка в Монреале в условиях карантина?

— Спокойная. Меры профилактики приняты, люди их соблюдают, поэтому столь напряженной ситуации, как в Европе, нет. Массовые мероприятия не проводятся, в том числе спортивные, но это не новость — сезоны в Северной Америке уже прерваны. Это касается не только НХЛ, но и НБА, и бейсбольной лиги, и других крупных соревнований. Поэтому все ждут, когда исчезнет угроза заражения.

— В магазинах достаточно продуктов? Многие видели фото пустых полок в одном из нью-йоркских магазинов — их выкладывал в Instagram вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев.

— Про крупы слышал, что они расходятся быстро. Но я могу говорить только о Монреале, поскольку живу там. Может быть, в Нью-Йорке или Москве такая проблема есть, но в Монреале пустых полок в магазинах не замечал, и мои знакомые тоже не жаловались. Разве что к вечеру, бывает, раскупают товары первой необходимости. Но к утру завозят новые, и ты можешь купить всё, что тебе нужно, когда магазины открываются. Кстати, на входе раздают одноразовые гигиенические перчатки, чтобы не прикасаться к еде, которую покупаешь, голыми руками.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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