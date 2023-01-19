Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:53

Кравчук — о высказываниях Гашека: «Наша задача — не реагировать на это. НХЛ сама решит, что ей делать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер ЦСКА Игорь Кравчук прокомментировал слова бывшего вратаря Доминика Гашека, который призывал НХЛ разорвать контракты с российскими игроками.

«Это его мнение. Много кто что говорит. Наша задача — не реагировать на это. Российские ребята играют в НХЛ, чему я очень рад. Также лига продолжает драфтовать наших хоккеистов. НХЛ — это частная компания, которая сама решит, что ей делать», — приводит «РБ Спорт» слова Кравчука.

Также он считает, что перенос Кубка мира по хоккею связан с тем, что лига хочет видеть на турнире российских игроков.

«Конечно, им хотелось бы видеть россиян на Кубке мира. Такие звезды, как Овечкин, Малкин, — это лица лиги. В НХЛ это прекрасно понимают и поэтому ищут какой-то компромисс», — добавил тренер.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звезд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-tsska-nasha-zadacha-ne-reagirovat-na-vy-skazy-vaniya-gasheka-nhl-sama-reshit-chto-ej-delat/
Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
Игорь Кравчук
1
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевников заявил, что Малкин — великий игрок и держит свою марку

Кравчук: «Думаю, главная задача Овечкина — не побить рекорд, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 47 24 23 54
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 46 23 23 50
7 Филадельфия 45 19 26 45
8 Коламбус 44 13 31 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 35 9 74
2 Торонто 45 27 18 61
3 Тампа-Бэй 43 29 14 59
4 Флорида 46 21 25 47
5 Баффало 43 21 22 45
6 Детройт 43 18 25 44
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 45 19 26 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 29 16 59
2 Даллас 46 26 20 59
3 Миннесота 43 25 18 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Нэшвилл 44 21 23 48
6 Сент-Луис 45 22 23 47
7 Аризона 44 14 30 33
8 Чикаго 42 12 30 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 44 26 18 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 46 25 21 53
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 45 12 33 29
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 03:00
Оттава – Питтсбург
 5 : 4 ОТ
19.01 03:30
Айлендерс – Бостон
 1 : 4
19.01 05:30
Калгари – Колорадо
 1 : 4
19.01 06:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 2 : 5
19.01 06:00
Сан-Хосе – Даллас
 5 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 70
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 64
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

43 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 18 2.24
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости