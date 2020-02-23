Красивый гол Малкина в ворота «Вашингтона»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял счет в третьем периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» — 3:3.

33-летний россиянин на скорости вошел в зону, обыграл защитника Джона Карлсона, прокинув шайбу между его ногами, и поразил ворота Брэйдена Холтби.

Благодаря этой шайбе Малкин сделал хет-трик Горди Хоу: гол, передача и драка.

Малкин подрался с защитником «Вашингтона»