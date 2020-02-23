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Красивый гол Малкина в ворота «Вашингтона»

22:31
Евгений Малкин. Фото Stephen R. Sylvanie, USA Today Sports
Евгений Малкин. Фото Stephen R. Sylvanie, USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял счет в третьем периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» — 3:3.

33-летний россиянин на скорости вошел в зону, обыграл защитника Джона Карлсона, прокинув шайбу между его ногами, и поразил ворота Брэйдена Холтби.

Благодаря этой шайбе Малкин сделал хет-трик Горди Хоу: гол, передача и драка.

Малкин подрался с защитником «Вашингтона»

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