Красивый гол Малкина в ворота «Вашингтона»
22:31
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял счет в третьем периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» — 3:3.
33-летний россиянин на скорости вошел в зону, обыграл защитника Джона Карлсона, прокинув шайбу между его ногами, и поразил ворота Брэйдена Холтби.
Благодаря этой шайбе Малкин сделал хет-трик Горди Хоу: гол, передача и драка.
Малкин подрался с защитником «Вашингтона»
? Evgeni Malkin 3-3 pic.twitter.com/IZOWnULyc1— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 23, 2020
? Evgeni Malkin 3-3 pic.twitter.com/zTrP3u8lYL— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 23, 2020
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