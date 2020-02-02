Красивый гол Кучерова в ворота «Сан-Хосе»

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:0). Он завершил красивую комбинацию своей команды. Результативные передачи ему сделали Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт.

26-летний россиянин в текущем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (24+37) очко.