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Красивый гол Кучерова в ворота «Сан-Хосе»

09:59
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Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:0). Он завершил красивую комбинацию своей команды. Результативные передачи ему сделали Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт.

26-летний россиянин в текущем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (24+37) очко.

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