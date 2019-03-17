Красавица-жена Тарасенко подтвердила, что ждет ребенка

Супруга российского нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко Яна опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию и рассказала о том, что ждет ребенка. Девушка готова посвятить несколько следующих постов образу жизни во время беременности.

– Уже бессмысленно скрывать и не договаривать. Все, кто так и знал – вы были правы, мы действительно сейчас находимся в приятном ожидании. И уже готовы принимать поздравления, – написала Яна в Инстаграме.

В октябре 2018 года жена Тарасенко опубликовала горячее фото.

Напомним, что супруги вместе с лета 2015 года. Семья воспитывает двухлетнего сына.